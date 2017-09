Elephants From Neptune võitis Baltimaade parima muusikavideo preemia

Eesti rokkbändi Elephants From Neptune eelmise aasta lõpul ilmunud muusikavideo loole "Oh No" valiti Riia filmifestivalil parimaks Baltikumi muusikavideoks.

Video režissööri Maria Reinupi sõnul on selline võit väga suur asi. "Eriti seetõttu, et rahvusvaheline filmifestival tunnustab seda tööd, mis läheb muusikavideo tegemisse," ütles ta ja lisas, et muusikavideod on enamasti olematu eelarve ja mäekõrguse entusiasmiga tehtud projektid.

"Muusikavideo on tihti lavastajale ja tiimile võimalus end proovile panna ja teha midagi stiilis, mis pole kohaliku kinotava kohane, samas jäädes truuks visuaalsele keelele, mis toetaks muusikat," tõi Reinuo välja ja nentis, et eriti hea meel on selle üle, et kontsades rokkivad mehed kuulutati uueks normiks žürii poolt.

Lisaks muusikavideo edukusele on ka "Oh No" lugu ise kõlanud neljateistkümnes erinevas Euroopa raadiojaamas.

Sel nädalal on bändi võimalik näha Tallinnas, neljapäeval klubis Factory ja reedel Laine klubis. "Oleme hetkel võtnud suuna Tartu poole, et salvestada mõned uued lood, mis peaksid kuulajateni jõudma juba oktoobrikuu jooksul. Esimene võimalus neid lugusid elavas esituses kuulata ongi selle nädala kontsertidel,” lausus bändi basskitarrist Rain Joona.