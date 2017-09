Meisterjaan sai kutse Eurosonicule

Soomlaste YLEX pakkus välja Isac Ellioti, samas kui hiljuti meie kandis esinenud räpiduot Úlfur Úlfur toetab Islandi rahvusringhäälingu muusikajaam Rás 2.

Iga jaanuari keskel Hollandis Groningenis aset leidev ESNS on Euroopa üks suurimaid ja tähtsamaid uue popmuusika avastamise üritusi. Just sealt ammutavad suured ja väikesed suvised festivalid oma esinejate nimekirja värsket verd.

Eestist on viimastel aastatel kohal käinud näiteks NOËP, Maarja Nuut ja Trad.Attack! Meie omadest kõige suurema hoo on tänu Eurosonicule sisse saanud Tommy Cash ja Ewert And The Two Dragons.

Meisterjaan esineb festivali avaööl, 18. jaanuaril Groningeni peaväljaku klubis Mutua Fides.