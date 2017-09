Leelo Tungal sattus arvutimängude küüsi: tööle minnes olid silmad punased

Kirjanik rääkis omast kogemusest, kui kergesti võib arvutimängudest sõltuvus tekkida.

"See põlvkond, kes kasvab, on maast madalast arvutite, iPodide ja telefonidega tuttavad. Tihti raamatukoguinimesed räägivad, et lapsed püüavad pilti nähes seda sõrmedega laiendada, nii nagu oma vidinates. Aga ma olen ise järele proovinud, kui ma sain oma esimese arvuti, mille nimi oli "Pütt", sest see oli püti kujuline. Lapsed ei karda teatavasti kalleid asju rikkuda, aga mina pabistasin, kas ma ikka saan hakkama," kirjeldas Tungal.

Kirjanik meenutas, et tema abikaasa muretses talle mõned arvutimängud, et ta õpiks hiire tööd ja kaotaks selle hirmu. "Näiteks Brickles ja Solarian, kus tuli kosmoserakette tulistada ja see oli põnev mäng ja ma saavutasin üsna häid tulemusi ja ma sattusin nii hoogu, et ei vaadanud kella. See kestis vist õige mitu nädalat, kus ma kuni kella kolmeni öösel proovisin saada maksimumpunkte ja ma sain aru, nüüd ma tean, kus ma eksisin ja nüüd ma järgmine kord võidan. Hommikul olid silmad punased tööle minnes, ise väsinud ja ma sain aru, et see on päris ohtlik asi," meenutas Tungal.

Kui naine saavutas lõpuks maksimumpunktid, siis tuli teade, et sellega kaasneb aukiri. "Et ma võin selle välja printida ja oligi kõik. Mina sain sellest üle ja need mängud lendasid prügikasti. Aga ma saan aru, kui raske on ühel hasartsel lapsel välja murda sellest piiramisrõngast, sest põnev on ju. Ma saan nendest lastest aru, keda need mängud paeluvad," tunnistas Tungal.

Samas ei arva Tungal, et lapsed tänapäeval üldse enam raamatute vastu huvi ei tunneks. "Umbes 20 aastat tagasi ma olin esimest korda IBBY noorsoo kirjandusnõukogu kongressil Hollandis ja seal ma tundsin, et meie oleme kuidagi või sees. Kõik teised kurtsid, et lapsed loevad parimal juhul koomikseid ja et ka koomiksite peal üles kasvanud õpetajate põlvkond ei ole võimeline enam lugusid ümber jutustama. Ma mõtlesin, et meil küll nii ei ole. Tegelikult ega nii hull ei ole ka, lapsed siiski loevad palju, aga eks neid tuleb meelitada," ütles Tungal.