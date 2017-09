Kalle Sepp & Locomotiiv avaldas uue singli "Mäng"

"Mäng" on tempokas pop-lugu, mis jutustab artisti ümberkehastumisest ja maskidest, mida me kõik aeg-ajalt kanname," kirjeldas Kalle Sepp uut laulu. "Loo muusika autoriks on Mikk Tammepõld ja teksti kirjutasime Mikuga koos," lisas Sepp.

Samanimeline debüütalbum ilmub juba oktoobris. Debüütalbumil on kokku kümme lugu, millest varasemalt on kuulajale tuttavad singlid "Viirastus", "Luban, et homme" ning "Ära päri". "Oleme suve jooksul selle albumi kallal kõvasti vaeva näinud ning neid lugusid Locomotiivi kontsertidel mänginud," rääkis Sepp. Ta lisas, et suur töö on tehtud ning plaat saab olema väga mitmekülgne. "On mida oodata," kinnitas ta.