Kadrioru pargis korraldatakse nahkhiireretki

"Nahkhiireretk algab tavaliselt sellest, et ma uurin inimestelt, mida nad üldse nahkhiirtest teavad," selgitas bioloog ja giid Triinu Tõrv ja tõi välja, et inimesed ei tea tihti isegi, kas nahkhiir on lind või loom. "Mõni vahel arvab, et nahkhiir muneb, siis on hea selgitada, et ta seda ei tee."

Triinu Tõrva sõnul on nad Kadrioru pargis leidnud seitset eri liiki nahkhiiri. "Kadrioru park annab Tallinna nahkhiirtele väga hea võimaluse tulla sööma, siin on olemas varjapaigad ja vesi, samuti pääseb siin linnakärast veidike eemale."

Nahkhiiri on pimedas raske näha ning seetõttu on suureks abiks nahkhiiredetektor, mis muudab ultraheli inimkõrvale kuuldavaks. "Meenutab sellist räppmuusika tausta, veidi nagu plaksutamine või kastanjettidega plaksutamine," ütles Tõrv.