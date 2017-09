Beatrice poliitikasse astumisest: mul ei ole mingeid lubadusi

"Ma olen Tallinna vanalinnas elanud praeguseks juba üheksa aastat ning mind huvitab see, mis seal toimub," ütles Beatrice "Ringvaates" ja selgitas, et vanalinn on muutunud atraktiivseks välismaalastele, aga see võiks olla kättesaadav ka eestlastele. "Turvatunnet on vanalinnas puudu ning oleme ka ise vahel kutsunud kiirabi või politseid, kui midagi akna all toimub."

Beatrice kinnitas, et tal ei ole poliitikuna mingeid konkreetseid lubadusi. "Pigem ma kutsuks inimesi üles, et tulge valima, sest iga inimene saab enda häälega midagi aidata."

"Ma ei ole valimiskampaaniat teinud, see on minu esimene intervjuu, kuid ma räägib oma sõpradele ja klientidele sellest," sõnas ta ja tõi välja, et teda on korduvalt poliitikasse kutsutud, aga ta pole kunagi varem selle vastu huvi tundnud.

Marko Reikop küsis Beatrice'lt ka mõned Marcel Prousti seltskonnamängu küsimused:

Missugune on sinu arusaam täiuslikust õnnest?

Ma arvan, et see on iseendaga rahus olemine.

Sinu suurim ekstravagantsus?

Millega võrreldes? Kunagi ma ajasin pea kiilaks, see oli ekstravagantne, mõned inimesed lõpetasid teretamise. See sõltub inimestest ümberringi.

Mis on sinu kõige väärtustlikum varandus?

Tervis, nii palju kui seda on.

Kuidas sulle meeldiks surra?

Ma tean, kuidas ma ei tahaks surra - ma ei tahaks olla kellelegi koormaks. Aga kuidas surra, siis ma tahaks surra rõõmsalt.