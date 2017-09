Väike-Maarja naised hakkasid keetma seepi, et aidata raske puudega last

Väike-Maarjas hakkas hulk naisi keetma seepi, et aidata hiljuti nende juurde kolinud perekonda, kellel on kodus raske puudega laps.

Kui Erik ja tema kaksikvend sündima hakkasid, jäi abi hiljaks, selgitas "Ringvaade". Sündis kaks poissi, üks neist toodi ilmale, teine jäigi ingliks. Ema Liis Niinemets kinnitas, et pärast seda sündmust muutus tema maailm väga palju. "Algul ei olnud Erik võimeline ise hingama, neelama, köhima ega imema," ütles ta ja lisas, et koju said nad pärast kolmandat elukuud. "Õige pea olime aga haiglas tagasi ning niiviisi vahelduva eduga teise eluaastani, kuni tekkis mingi stabiilsus."

Seda peret hakkasid toetama Väike-Maarja naised, keetes seepi ning seda jõudumööda müües. Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver selgitas "Ringvaates", et tema keetis seepi ja teised naised tulid võtsid ja müüsid. "Ma ei tea, kellele nad müüsid, aga ilmselt ostsid kõik pereliikmed ja tuttavad."

"Sellel seebil on mikrohaavasid parandav toime, kaob ära vajadus ihupiimade ja kätekreemi järgi, samuti saab sellega pesta valgeid riideid," ütlesid seebitegijad. "Meil on olemas ka väike stardikapital, et kui Erikul on midagi vaja, siis me saame teda alati aidata."