Eesti arendaja lõi mobiilimängu, mis proovib inimesi hulluks ajada

"See on selline mäng, mida inimesed ei tohiks tegelikult mängida, minu enda telefon näiteks katki, sest see mäng ajas mind nii närvi," sõnas Indrek Vändrik ja lisas, et mängu idee tuli sellest, et tal puudusid uue äpi loomiseks mõtted ning kuna ideede leiutamine oli nii tüütu, siis ta otsustaski luua midagi samavõrd tüütut. "Kuidagi väga kergesti tulid erinevate häirivate asjade ideed."

Vändrik tõi välja, et lisaks närviajavale mobiilimängule on ta loonud ka äppe, mida tal endal on reaalselt vaja läinud. "Näiteks see, et saada hetkega teada, mis mängib raadios, või äpp, mis näitab, mis üritused ümber sinu toimuvad," lisas ta.