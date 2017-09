Rasmus Kagge liitus vabatahtlike päästjatega

"Telemaailm õpetas mind, et mida rohkem teed, seda rohkem jõuad," sõnas Rasmus Kagge ja tõi välja, et krimiteemad sidusid teda alati päästjate ning politseinikega ning on isegi üllatav, et ta alles nüüd vabatahtlike päästjatega liitus.

"Mina patrullimas ei käi, ma annan Päästeliidule pigem kommunikatsiooninõu, sest iga inimene suudab vabatahtlikke organisatsioone aidata sellega, mida ta kõige paremini oskab," kinnitas ta.

Kagge tõi välja numbri, et kui viis aastat tagasi oli Eestis vabatahtlike päästjaid 300, siis nüüd on neid 2000.

Samuti kutsus Rasmus Kagge üles saatma inimeste enda lugusid, kui neile on silma jäänud tubli kaaskodanik. Lugusid saab saata siia.