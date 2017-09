Ajakiri Rolling Stone läheb müüki

50-aastane ajakiri on maailmakuulus oma muusikaalaste ja popkultuuri puudutavate lugude poolest. Rollin Stone'i asutasid 1967. aastal Jan Wenner ja muusikakriitik Ralph Gleason, vahendas BBC.

Asutamisest alates on väljaanne kuulunud Wenner Mediale. Kirjastussektor on viimasel ajal vaevelnud üha enam lugejate põuas, kuna suurem osa neist on kolinud digitaalsesse meediasse. Wenner Media kinnitusel on Rolling Stone'il aga siiani 60 miljonit lugejat igakuiselt.

Wenner Media esindaja andmetel astuti samm strateegilistel põhjustel, et võimaldada ajakirjale tulevikuks veel suuremat kasvu. Eelmisel aastal sai Rolling Stone uue omaniku, kui Wenner Media müüs 49 protsendi suuruse osaluse ajakirjast Singapuri kontsernile BandLab Technologies.

Ettevõte on juba müünud väljaanded Us Weekly ja Men's Journal American Mediale. Seni pole Wenner Media täpsustanud, kas Rolling Stone'ile on potentsiaalseid ostjaid.

Rolling Stone on tuntud oma kuulsate kaanelugude poolest, olles intervjueerinud nii Jim Morrisoni, Madonnat kui ka Lady Gagat. Väljaande kaanestaaride seas on olnud näitlejad, maailmaliidrid ja paavstid.

Ajakirja üheks legendaarseimaks kaanepildiks oli Annie Leibowitzi foto John Lennonist ja tema naisest Yoko Onost. Foto sai maailmakuulsaks, sest The Beatlesi solist mõrvati vaid paar tundi pärast selle pildi tegemist.