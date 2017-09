Lady Gaga tühistas valude tõttu Euroopa turnee

31-aastane laulja viidi hiljuti kroonilise lihasvalu tõttu haiglasse ning arstide soovitusel katkestas ta oma Euroopa turnee, vahendas BBC.

Joanne World Tour pidi Euroopasse jõudma neljapäeval ning saama alguse Barcelonast. Seejärel pidi tuur liikuma edasi Suurbritanniasse, kuid kõik need kontserdid tühistati.

"Trauma ja krooniline valu on muutnud minu elu. Ma olen alati olnud aus oma füüsilise ja vaimse tervise osas. Ma olen juba aastaid nendega tegelenud ning seda on raske seletada, kuid ma proovin probleemidest jagu saada," teatas Gaga Instagrami vahendusel.

Lauljatar lubas, et kui kogub piisavalt jõudu, räägib ta oma haigusest avalikult. "Ma ei kasuta sõna "ohver" haletsuse tõttu ning olen õnnetu, kui näen, et inimesed arvavad, et ma olen dramaatiline, mõtlen selle olukorra välja või mängin ohvrit, et oma turneed katkestada," jätkas Gaga ja nimetas end võitlejaks.

To my fans, I love you so much. pic.twitter.com/g2BmmSx02v — xoxo, Gaga (@ladygaga) September 18, 2017

Gaga viidi eelmisel neljapäeval Brasiilias tugevate valude tõttu haiglasse, mistõttu tühistati tema nädalavahetusel toimuma pidanud ülesastumine Rock in Rio festivalil.

Tuuri korraldaja Live Nation'i esindaja kinnitas, et Lady Gaga vaevleb valude käes, mis takistavad teda esinemast. "Lady Gaga on pettunud, et peab ootama, millal Euroopa fännide ette saab astuda. Ta plaanib järgneval seitsmel nädalal koos arstidega vaeva näha, et traumast üle saada," seisis ametlikus teadaandes.