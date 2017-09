Tõnn Tobreluts avaldas oma teise soolosingli

Tobreluts avaldas sooloartistina loo "Tunnistan Vea" koos muusikavideoga. "See video on heaks sümboliks isetegemise rõõmule - see on lõbus, kohati kohmakas, aga see eest ehe ja emotsiooniderohke," kirjeldas muusik uut videot.

Tobreluts on tuntud Eesti Laulult, kus ta on osalenud ansamblitega Groundhog Day ning Flank.