BBC sarja võttekohalt leiti surnukeha

Surnukeha leiti Londonis asuvast Cambridge Heath Parkist ning ootamatute sündmuste tõttu peatati sarja tootmine, vahendas Independent.

"Võttemeeskond saabus parki, et filmida stseeni laibaga, kuid politsei teatas, et sealt samast leiti päris surnukeha. See oli veider kokkusattumus," rääkis sarja näitleja Paterson Joseph.

53-aastane näitleja lisas, et veidraid kokkusattumusi sarja ja päriselu vahel on veelgi. Peaosalist Richard Dormerit rünnatakse ühes stseenis happega, kuid näitleja jäi sarja väliselt raskesse nahamädapõletikku. "Tema nahal toimub sama reaktsioon nagu sarja tegelaskujul, kelle nägu kattub põletikuga pärast happerünnakut," kirjeldas Joseph.

Ühtlasi on Inglismaal viimasel ajal sagenenud happerünnakud. "Happerünnakud toimusid Londonis samal ajal, kui me filmisime. See on veider, kuidas sarjas toimuv on kokkusattumus päriselt toimuvaga," ütles Joseph.

"Rellik" on BBC uus krimidraama, mille peaosas säravad Richard Dormer ja Jodi Balfour. Sarja on kirjutanud Harry ja Jack Williams, kes toovad ekraanile sarimõrvari jahtimise.

Seriaalimaastik on hiljuti pidanud kokku puutuma veel kriminaalsete sündmustega. Nädalavahetusel tapeti Mehhikos narkokartellidest rääkiva seriaali "Narcos" asukohamänedžer Carlos Muñoz Portal.

Portal otsis seriaali neljandaks hooajaks võttekohti ning kaotas elu. 37-aastase mehe kuulihaavadega keha leiti tema autost San Bartolo Actopani osariigist. See on üks kuritegelikumaid piirkondi riigis, juulist alates on seal tapetud 182 inimest.

BBC draamasari "Rellik" alustas 11 septembril. "Narcose" uus hooaeg peaks jõudma Netflixi 2018. aasta sügisel.