Vaiko Epliku ja Kristjan Randalu koostöö jõudis albumile

Plaadil kõlavad Randalu ja Epliku repertuaarist tuttavad lood uues võtmes, samuti Jaan Räätsa Marginaali töötlus.

Muusikud kohtusid esmakordselt pianisti ja helilooja Kristjan Randalu algatusel. Randalu inspireeris ehedus ja siirus Vaiko Epliku muusikas. "Kuulsin Vaiko muusikat ühes kohvikus taustana ja see köitis. Pärast seda olen aina selgemalt tajunud, et kõige melu ja muu müra keskel suudab Vaiko ikkagi keskenduda sisule ja oma asja ajada. Tema väljund ja formaat on küll laiemale publikule popmuusika, aga sisuliselt mingit allahindlust ja kompromissi ei toimu," kirjeldab Randalu teekonda Vaiko Epliku muusika ja koostööni.

Eplik ja Randalu esinesid esmakordselt koos 2010. aasta Jazzkaarel. Tulemus oli album "Kooskõla", mis pälvis Eesti muusika auhindadel 2012. aastal jazzialbumi tiitli. "Lahkhelide" kava sündis Jazzkaare 25. juubeliks.

"Lahkhelide" albumil kõlavad palad on sümbioos Randalu ja Epliku muusikalistest maailmadest. "Mind inspireerisid Vaiko lood, samas nägin ja kuulsin ma nendes mingit uut potentsiaali ja dimensiooni. Töötlesin materjali läbi enda prisma, surudes Vaiko osaliselt uutesse raamidesse. Tervikule lisandusid ka pooleli jäänud Jaan Räätsa Marginaalide töötlused," võttis Randalu kokku albumile jõudnud üheksa pala sünniloo. Nii on jäädvustatud Vaiko Epliku "Varielu", "Homne päev", "Virgumine", "Nõgesed", "Kuningal on külm", "Hurraa" ning "Lauludest ja muust".

Randalu tunnistas, et koostöö Vaiko Eplikuga tõi ka temas muusikuna välja uusi tahke. Piiride kompanime ja uute võimaluste katsetamine on mõtteviisina Randalule omane. "See muusika on väga rütmikeskne, aga meie koosseis on pigem klassikaline Lied-Duo. Ma toimin terve ansamblina ja tekitan kogu rütmilise stabiilsuse ja ka harmoonilise liikumise - see on olnud väljakutse omaette," täpsustas pianist nende koosluse toimimisviisi.

Vaiko Eplikul ja tema ansamblil Eliit on eriline positsioon eesti pop-rokkmuusikas. Eplikule kui vokalistile-multiinstrumentalistele meeldib koos sõpradega improviseerida ja uusi heliavarusi avastada, kuid samas seab ta ka endale üha uusi väljakutseid. Eplik on nii mõnegi albumi kõik pillid ja vokaalpartiid ise stuudios sisse mänginud.

Rahvusvaheliselt vaieldamatult aktiivseim jazzmuusik Kristjan Randalu on elanud Saksamaal, Inglismaal ja USAs. Ta on esinenud maailma olulisematel kontserdilavadel ning osalenud rahvusvaheliste koosseisudega maailma väärikamatel jazzifestivalidel nii Euroopas kui ka näiteks Põhja-Aafrikas ja Aasias. Randalu koostööpartnerite hulka kuuluvad ka jazzimaalimas suunanäitajatena tuntud saksofonist Dave Liebman, trummar Ari Hoenig, kitarristid Nguyen Le ja Ben Monder, Tuneesia udi-virtuoos Dhafer Youssef, dirigent Kristjan Järvi ja tema Absolute Ensemble. Randalu muusikat kuuleb üle 30 helikandjal.