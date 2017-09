ETV2 otsib peatoimetajat

"ETV2 on kanal, mis hoiab lapsi, toob koju kätte maailma mängufilmide ja dokumentaalide koorekihi ning peab oluliseks laia silmaringi, näidates teadusfilme ja -sarju. Seda kanalit on südamega hoitud ja kasvatatud, nüüd on aeg teatepulk üle anda, et saaks värske energiaga kanali uutesse kõrgustesse tõsta," ütleb ETV2 peatoimetaja Marje Jurtšenko.

Kanali uueks peatoimetajaks on oodatud inimene, kes on hästi kursis Eesti meediamaastikuga, tunneb maailma filmitrende ning omab teadmisi saadete tootmisest.

Kandideerijal peavad olema täidetud järgmised tingimused:

*töökogemus meedias

*rohked ideed, mida ETV2-s realiseerida

*kandidaat peab olema tuttav eelarvete koostamise ja nende piires püsimisega

*suurepärased kommunikatsioonivõimed

*kandidaat peab olema hingelt ERR-i sõber

CV ja motivatsioonikiri koos visiooniga ETV2 tulevikust on oodatud hiljemalt 9. oktoobriks meiliaadressile etv2@err.ee.

ETV2 senisest peatoimetajast Marje Jurtšenkost saab alates 1. oktoobrist ETV peatoimetaja.