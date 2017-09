Selleaastane sügisfestival on eriline just selle poolest, et mitmed festivali üritused on suunatud Tartusse õppima asunud esmakursuslastele. Näiteks oodatakse kõiki tudengirebaseid neljapäeva õhtul rebasteerimise üritusele, kus kõik värsked tudengid ristitakse täieõiguslikeks Tartu tudengiteks.

Sügisesed tudengipäevad algasid traditsioonilise pannkoogihommikuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pannkoogijärjekorda ei vähendanud isegi välk ja paduvihm.

Tudengifestivali korraldamisega alustasid vabatahtlikud tudengid juba kevadel, eelmise festivali lõpus.

"Pärast mõlemat festivali nädal aega puhkame, siis saame jälle kokku ja hakkame järgmise festivali peale mõtlema. Sellepärast ongi sügispäevad natukene väiksemad, et nii-öelda suvel on vähem aega teha kui kooliaastal," selgitas Tartu tudengipäevade projektijuht Hendrik Unt.

Tänavused tudengipäevad on pühendatud ennekõike esmakursuslastele.

"Ma arvan, et see on üks paremaid kohti, kus näha seda päris Tartu vaimu, kus tudengid tegutsevad koos ja on hästi palju melu linna peal. See on hästi tore minu arust," rääkis esimese kursuse ajalootudeng Hanna.

Neljanda kursuse veterinaartudengi Hedvigi sõnul võib õppetöö festivali ajal veidi kannatada.

"Eks ta natukene kannatab. Palun vabandust, kõik õppejõud, aga see on üks nädal ja siin on nii palju uusi inimesi, keda kohata, nii palju rõõmsaid nägusid ja nii palju ägedaid tegevusi, näiteks ostukäruga mööda linna kihutamine. See on midagi täiesti enneolematut," rääkis Hedvig.

Tartu tudengipäevad toimuvad 18.-24. septembril. Sügisfestivali programmis on üle saja omanäolise ürituse, mis pakuvad rõõmu nii tudengitele kui ka linnarahvale. Kogu nädala programmiga saab tutvuda SIIN.