Pannkoogihommik lükkab käima Tartu tudengipäevad

Selleaastane sügisfestival on eriline just selle poolest, et mitmed festivali üritused on suunatud Tartusse õppima asunud esmakursuslastele. Näiteks oodatakse kõiki tudengirebaseid neljapäeva õhtul rebasteerimise üritusele, kus kõik värsked tudengid ristitakse täieõiguslikeks Tartu tudengiteks.

Festivali avaüritusena toimub täna tartlaste südamed võitnud pannkoogihommik, kus huvilised on oodatud Tartu Raekoja platsile pannkookidega kõhtu täitma kella 12-ni.

Tartu tudengipäevad toimuvad Tartus 18.-24. septembril. Sügisfestivali programmis on üle saja omanäolise ürituse, mis pakuvad rõõmu nii tudengitele kui ka linnarahvale. Kogu nädala programmiga saab tutvuda SIIN.