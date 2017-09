ETV2 pühendub pühapäeva õhtul Aarne Ükskülale

Eesti rahvale sügavuti südamesse läinud näitleja Aarne Üksküla ei ole suur jutumees. Ent kui ta midagi lausub, siis nii, et see mõjub. Oma töö kohta on ta öelnud: "Olen ühe ameti ära õppinud ja püüan seda pidada korralikult."

19.30 "Ühe suve akvarellid" (Eesti Telefilm 1966)

Üliõpilane läheb suvel maale puhkama. Üksik tädike ja pirtsakas, esialgu nagu pisut naiivne tütarlaps joonistavad ühe suve noormehe elus. On see nüüd tütarlapse lahkumine kõrgkooli, vana naise mure või sügis, kuid miski nendest teemadest mõjub noormehele kirgastavalt. Suve lõpus on noore mehe silmavaade erksam ja laiem. Film valmis Lilli Prometi jutustuse ainetel. Stsenarist ja režissöör Virve Aruoja, operaatorid Anton Mutt ja Kaljo Jõekalda, helilooja Veljo Tormis. Osades Albina Kausi, Katrin Välbe, Aarne Üksküla, Helgi Ilo ja Eldor Valter.

20.20 "100 luulepärli: Sisaliku tee. Karl Ristikivi" (ETV 2010)

Loeb Aarne Üksküla.

20.25 "Illusionist Aarne Üksküla" (ETV 1997)

Eesti üks paremaid näitlejaid Aarne Üksküla räägib endast, teatrist ja arvab iseenda kohta nii: olen ühe ameti ära õppinud ja püüan seda pidada korralikult. Režissöör Karin Nurm, toimetaja Vilja Palm.

21.15 "Teener" (ETV 2004)

Kui oleme lapsed, siis arvame, et kõik ümberringi on sõbrad. Kui oleme vanad, siis kardame silmi kinni panna, sest kõik tuleb meelde. Ja pealegi pole teada, kas silmaluugid veel lahti lähevad. Sinna vahele mahub igaühel täpselt oma jagu sünnipäevi ja suur kuhi torti - kui saaks kõik ühte hunnikusse kokku panna, eks ole. Ja sa ei taha ju seda torti üksi süüa. See oleks nagu karistus. See käiks suus ringi. Niipalju oled sa ometi ära teeninud, et keegi su sünnipäevale tuleks.

Mart Kivastiku südantlõhestavalt surmigavas loos mängivad Aleksander Eelmaa, Aarne Üksküla ja Tõnu Oja. Lavastaja Raimo Pass, VAT Teatri etenduse seadis televisioonile režissöör Peeter Simm.

22.30 "Pöördlava: Aarne Üksküla" (ETV 1977)

Näitlejaks saamisest ja näitlejaks olemisest räägib Aarne Üksküla. Näeme ka katkendeid tema osatäitmistest. Saadet juhib Igor Kurve, režissöör Norma Jõekalda.

23.20 "Pulmatragöödia" (ETV 1986)

Kõik on valmis selleks, et pidada Bordo ja Mimsi pulmapidu - ilusaim pidu kogu maal. Kuid oh häda, Mimsi lukustab end vahetult enne pulmapidu vannituppa, keeldudes paari minemast. Pulmakülalised ootavad, vanemad on šokis. Neil Simoni menukomöödia lavastas Jaan Pihlak. Mängivad Ita Ever, Aarne Üksküla, Katrin Kohv ja Peeter Oja. Kunstnik Liina Pihlak, muusikaline kujundaja Alo Mattiisen, operaatorid Jüri Suurevälja, Peep Laansalu, Heino Veske, Peeter Tungal ja Feliks Grossmann, toimetaja Katrin Seppel.

23.50 "Mäng" (ETV 1996)

Ain Prosa telelavastus Asta Willmanni samanimelise novelli ainetel, osades Tõnu Aav ja Aarne Üksküla.

00.30 "100 luulepärli: Me hoiame nõnda ühte. Paul-Eerik Rummo" (ETV 2010)

Loeb Aarne Üksküla.