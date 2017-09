Maailmarändur Kerli Nõu: me kõik tahame olla armastatud ja tunnustatud

"Mina olen hobiturist," kirjeldas Kerli ennast saates "Hommik Anuga". "Olen reisikirjanik, elu-uurija. Reisin sellepärast, et meeldib ja see on elustiil. Ma ei ole diplomaat, ei ole Punase Risti töötaja, ei ole rekamees. Mul ei ole ametit, mis sunniks mind reisima. Ma olen vabakutseline rännusell."

102 riiki külastanud naine reisib selleks, et saada maailmast ülevaadet kvantitatiivses pildis. "Kui ma käin läbi umbes sada riiki ehk siis üle poole maailmast, mul võib-olla tekib parem arusaam sellest, kes me oleme, mis me siin planeedil teeme, kui erinevad me oleme, kui sarnased me oleme," selgitas Kerli. "Tänaseks on see eesmärk täitunud."

Kerli sõnul on ta ringi reisides aru saanud, et inimesed on üle maailma rohkem sarnased kui erinevad. "Me kõik tahame olla armastatud, tunnustatud, olla õnnelikud ja rõõmsad. Lihtsalt erinevates kultuurides see võib-olla tähendab erinevat asja."