Voldemar Kuslap "Mustamäe valsist": hambakroonid lähevad siniseks, kui pean seda laulma

Kuslap tunnistas saates "Hommik Anuga", et palju on aegade jooksul kogunenud neid lugusid, mida ta enam laval esitada ei soovi. "Noore mehena puudus mul julgus sageli mitmetelegi heliloojatele ära öelda, kui oli tegemist küsitava väärtusega looga," selgitas ta ning lisas, et tunneb seetõttu nii mõnegi pala pärast piinlikkust.

Palju on ka neid lugusid, mis on aastaid laulja repertuaaris püsinud ning mida publik ikka ja jälle nõuab. "Andku avalikkus mulle andeks, aga "Mustamäe valsi" puhul mul vahel hambakroonid lähevad siniseks, kui ma pean seda laulma," naeris Kuslap. "Ma olen seda nii palju laulnud. Tahan, et rahvas saaks aru, et mul on muid laule ka repertuaaris."

Kuslap on rahul, et uue albumikogumiku juures ei saa ka kõige teatrikaugem inimene öelda, et tegemist on estraadiga.

Lemmiklaulu pole Kuslapil enda esitatava hulgast tekkinud. "Küll on kümmekond pala, mida ma meeleldi laulan. Ühte konkreetset ei oska nimetada." Siiski tõi laulja välja ühe meeldiva loo, mida talle meeldib esitada ning see on Dimitri Tjomkini "Preeria".