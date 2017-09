Smilers on laulu "Tahan sind" 1996. aastast pea igal kontserdil mänginud

Viimasel ajal on Smilersi liider Hendrik Sal-Salleri sõnul olnud "Mojito" see, milleta kontsertidel läbi ei saa: "Kui see põhisetist välja jääb, ei hüüta kontserdi lõpus mitte "Korrata!", vaid "Mojito!" rääkis ta Õhtulehele.

Mingil ajal läks publikule enim peale "Käime katuseid mööda", siis jällegi "Annika", vahel "Mina, Pets, Margus ja Priit". "Neid lugusid on veel ja neist ühegagi mul iseenesest mingit probleem pole," kinnitas Hendrik, kuid tunnistas samas, et vahel võtab bänd mõned lood kavast sihilikult välja.

Bändi aegumatutele hittidele on ära teinud võrdlemisi uus lugu "Mojito", aga sellegipoolest on näiteks laulu "Tahan sind" 1996. aastast praktiliselt iga õhtu mängitud. "Aga on olnud aegu, kui ka see on vahele jäänud, kui tekib tunne, et üks või teine asi mõnes loos ei toimi enam nii, nagu sa ootad, siis tuleb lugu panna natukeseks ajaks seisma," sõnas Hendrik lisades, et pärast paari kuud või poolt aastat leiab leierdatud lugu uue hingamise.