Tartu tudengid pesid Raekoja platsi hambaharjadega puhtaks

Kümned Tartu tudengid võtsid reedel pihku hambaharjad, et Raekoja plats uuel nädalal algavateks tudengipäevadeks puhtaks pesta. Koristusvahendina kasutati just hambaharja, et suurendada inimeste teadlikkust hammaste hügieenist ja tuletada meelde, et hambaharja peaks vahetama iga kolme kuu tagant.

Tavaliselt kasutatakse põranda puhastamiseks harja ja kühvlit, ent kuna Tartu Raekoja plats on tudengite jaoks erilisem paik kui näiteks ühikatuba, on ka koristusvahend sedavõrd kurioossem. Nimelt hõõrusid tudengid platsil olevatelt kividelt mustust maha hambaharjadega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna toimub meil festivalieelne üritus, mille nimi on "Hõõrume lahti!". Tegelikult kannab see kahte eesmärki. Üks neist on propageerida hambaharjavahetust. Teine on näidata värsketele rebastele, kes on üle Eesti Tartusse tulnud, et see Tartu vaim, see tudenglikkus, need hullud ideed, mis Tartu linnaga kaasas käivad, on igapäevaselt nähtavad nagu me täna hakkame ükshaaval hambaharjadega tänavakive puhastama," selgitas korraldaja Hendrik Roland Helm.

Ürituse läbiviijad olid end varustanud 600 hambaharjaga, mida soovijatele puhastustöödeks jagada. Samas võtsid mitmed puhastajad kivide pesemiseks kodust kaasa oma praegu kasutusel oleva hambaharja, mis pärast küürimist uhiuue vastu vahetati.

Kuigi ürituse alguses kallas taevast vihma alla, meelitas aktsioon erinevatel põhjustel kümneid huvilisi kohale.

"Intrigreeriv pealkiri ja lihtsalt, kuna vaba aega oli, siis miks mitte tulla sellist huvitavat asja tegema. Iga päev ei saa küürida niimoodi," rääkis Kärt.

Mõni tuli ka vaid uue hambaharja pärast, ent korraldaja Helmi sõnul said osalised puhastustöödelt kaasa ka midagi hoopis sentimentaalsemat.

"Tudeng saab siit tegelikult endale ühe kivi, mida saab elu lõpuni enda südames hoida. Iga kord kui ta siit mööda läheb, ta näeb, et see on see kivi, mida mina oma hambaharjaga kunagi puhastasin. Ta saab ka ühe laheda loo, mis teeb teda näiteks seltskonnas palju põnevamaks inimeseks," rääkis Helm.

Korraldajad nentisid, et Raekoja plats on aastatega üle elanud rohkelt rebaste ristimisi, meeleolukaid õhtuid sõprade seltsis ja lugematuid saapapaare, mistõttu on platsi sadade kivide pesemine igati väärikas tänuavaldus.