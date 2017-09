Lady Gaga viidi valudega haiglasse

Festivali avakülaliseks olema pidanud muusik kannatab fibromüalgia ehk kroonilise lihasvalu all, kirjutab AFP.

Gaga teatas Twitteri vahendusel, et vaevleb tõsistes valudes, kuid on heade arstide kätes. "Brasiilia, ma olen väga kurb, et ei tunne end piisavalt hästi Rock in Riol osalemiseks. Teeksin teie heaks kõike, kuid pean praegu oma keha eest hoolitsema," kirjutas laulja.

Rock in Rio teatas samuti kahetsusega ametlikus teadaandes, et Lady Gaga ülesastumine festivalil on tühistatud.

Brasiilia kontsert pidi olema osa lauljanna maailmaturneest, mis lõpeb detsembris. Haiguse tõttu plaanis Lady Gaga pärast tuuri mõneks ajaks esinemistes pausi teha.