Kargelt põhjamaine krimisari tirib vaatajad otse paeluvate sündmuste keerisesse. Pisikese Islandi linnakese juures leitakse fjordiveest tundmatu surnukeha ning selle tuvastamine osutub võimatuks. Uurimisel on kaalul minutid, kuid tugev lumesadu annab oma panuse selleks, et kogu müsteeriumi lahendamine võimalikult keeruliseks muuta. Kuna pealinna kriminalistid ei saa halva ilma pärast kohale tulla, peab kohalik politseiülem Andri Olafsson koos kahe abilisega ise mõrva lahendama hakkama.

Kaasahaaravalt pineva krimisarja "Lõksus - tapja meie seas" taga seisab silmapaistev meeskond: autor ja režissöör on rahvusvaheliselt tunnustatud Baltasar Kormákur, muusika on kirjutanud Kuldgloobusega pärjatud helilooja Jóhann Jóhannsson ning peaosatäitja on Islandi hinnatumaid näitlejaid Ólafur Darri Ólafsson. Parimate Põhjamaade sarjade hulka kuuluvas krimisarjas on lisaks suurepärasele stsenaariumile ja teostusele ka ainuüksi Islandile omane õhustik, mis teeb selle sarja unikaalseks.

Uus ja põnev krimisari "Lõksus - tapja meie seas" on ETV ekraanil pühapäeval kell 22.05. Kordust näeb esmaspäeva hilisõhtuti ning sarja saab järele vaadata ETV kodulehel seitsme päeva jooksul pärast eetrisolekut, ainult Eesti territooriumil.