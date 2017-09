Sel aastal kõnnib valgus Kadriorus kahel õhtul

Täna õhtul on eetris "Uudishimu tippkeskus" ning saatejuht Eeva Esse võttis kasutusele Pipi võluliimi, et seletada, kuidas toimib energia liginullenergia hoonetes.

Trad.Attack!-i liige Sandra Vabarna on otsustanud iseendale 100 päevaks tervislikke eesmärke seada, et end sagedastel reisidel energilisema ja tegusamana tunda.

Festivali esimesel päeval on võimalik osa saada kahest kontserdist, mis toimuvad Kadrioru kontserdiväljakul. Samuti saab näha erinevaid valgusinstallatsioone, mis on käesoleval aastal jaotunud üle terve Kadrioru pargi.

