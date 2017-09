Türil võistlesid sajad koolinoored tuletõrjespordimängudel

Koolinoored pidid võistlema paljudel spordialadel, mis kõik kuidagi ikka seotud tuletõrjuja või laiemas mõttes elupäästja ametiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei ole harjutanud. Ühe korra saime siin proovida ja rohkem ei ole midagi teinud. Ja siis tuli see start ja siis läksime," rääkis Türi põhikooli õpilane Kerdo Männilaan, kellel läks enda arvates üsna hästi.

"Ei ole just kõige kergem ronida libeda redeli peal," lisas ta.

Männilaane hinnangul võib võistlustel läbi tehtud alasid vaja siis, kui õppida tuletõrjujaks.

Haapsalu põhikooli õpilase Henri Põldveri kinnitusel vihmasadu võistlemist eriti ei seganud. "Kui joosta, siis teeb sooja ja tuju hoiab ka sooja üleval," ütles ta.

Tuletõrjesporti on Eestis teadaolevalt harrastatud ligi 90 aastat, kuid koolilaste mõõduvõtmine sai teoks kaheksandat korda. Eesmärk polnud tingimata võita.

"Vesi on, tuld on ja kõik, mida tuletõrje töös kasutatakse, on siin olemas. Lapsed saavad läbi tuletõrjespordi kogeda seda, mida teevad tuletõrjujad, kasutades oma töövahendeid, ületades erinevaid takistusi, kustutades tuld, lastes vett. Täna on siin kõik tuletõrjega seotud. Tuletõrjesport on üks võimalus tuletõrjujate tööd tutvustada ja sellel alal ka võistelda," selgitas tuletõrjespordimängude peakorraldaja Margo Tammepõld.