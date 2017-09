Vahur Kersna joonistas presidendile vuntsid

Trad.Attack!-i liige Sandra Vabarna on otsustanud iseendale 100 päevaks tervislikke eesmärke seada, et end sagedastel reisidel energilisema ja tegusamana tunda.

"Me tundsime, et kuna meil endal on kõik olemas, siis miks mitte aidata neid, kes seda vajavad," selgitas 16-aastane Marianne Tamm, miks ta koos Annabell Sarapuu ja Maarja-Liis Uriga heategevusprojekti käivitas.

