Ernst Enno lapselaps naasis pärast 73 aastat kodumaale: see on nagu unenägu

Elini vanaisa on kuulus luuletaja Ernst Enno, kes suri kolm aastat enne naise sündi. Väike Elin kasvas üles vanaema Ellaga. "See on nagu unenägu, ma tean, et ärkan varsti niikuinii ja pean koju tagasi minema. Mul ei ole mingisugust ühendust Eestiga," rääkis Toona ETV saates "Ringvaade", mis tundeid Eestis olemine temas tekitab.

Kuigi Toona oli põgenedes vaid seitsme-aastane, mäletab ta seda hästi. "Ma olin ainult seitsmeaastane, aga paanika oli. Kõik sahtlid ja kapid olid lahti," meenutas Toona põgenemisõhtut. Väiksesse kohvrisse mahutati ka vanaisa suur sall ning rohkelt raamatuid.

Haapsalust sõideti paadiga Saaremaale ja sealt edasi Poola. "Äkki tuli suur sein meie kõrvale, see oli üks kaubalaev ja sealt pardalt kapten hüüdis, et kes tahab siia tulla, peab köisredelit mööda üles ronima. Ema sai redelist kinni ja ronis üles laeva," meenutas naine.

Toona kolis Poolast Saksamaale ja sealt Inglismaale. Aastaid hiljem abiellus ameeriklasega ja kolis Floridasse. Tema vanaema Ella suri 95-aastasena Inglismaal.

Elin Toona inglisekeelne raamat "Pagulusse" ilmus 2013. aastal. Ajakiri The Economist valis teose aasta parimate mälestusraamatute sekka. Nüüd on võimalik seda raamatut lugeda ka eesti keeles.