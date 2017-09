Tagurpidi maja pani Mai Pallingul katuse sõitma

"Maja on keeratud üheksakraadise nurga alla, mis on ruumi suhtes diagonaalis ja inimesel tekivad seal tasakaaluhäired, mis on üks elamus, kui seda ei oleks, oleks palju igavam," selgitas tagurpidi maja arhitekt Indrek Taukar ETV saates "Ringvaade".

Reporter Mai Pallingul hakkas juba 20 sentimeetrit pärast ust pea ringi käima. "See on sellise nurga all, et täpselt selline tunne, et kukun kohe pijkali. Kui panen silmad kinni, on veel hullem," kirjeldas Palling elamust. Olukorra tegi keerulisemaks ka see, et Palling on juba lapsest saati pidanud tegelema keskkõrvahäirega.

Tagurpidi majas on diivanid, köögikapid ja kõik muu, mis tavalistes elumajades põrandal paiknevad, on hoopis laes, isegi kass ja hiired.