"Troonide mäng" filmib uuele hooajale lekitajate eksitamiseks mitu lõppu

Maailma edukaim seriaal "Troonide mäng" on jõudnud lõpusirgele ning seisab enam kui kunagi varem silmitsi uut hooaega puudutava info lekkimisega. Selleks, et kõik tuleks vaatajate jaoks üllatusena, filmitakse mitu alternatiivset lõppu.

"Ma tean, et "Troonide mängu" meeskond filmib mitu versiooni lõpust, et keegi ei teaks, mis tegelikult juhtub. Seda peab pikkade seriaalidega tegema. Kui sa filmid midagi, siis see jõuab inimesteni. Seega võtavad nad üles mitu versiooni, et keegi poleks lõpuni päris kindel, mis juhtub," avaldas HBO programmidirektor Casey Bloys, vahendas Independent.

Viimati pidid seriaali loojad tulist võitlust kuuendal hooajal, kui kõmufotograafid said võtete ajal kaadrisse Jon Snowd kehastava Kit Haringtoni, paljastades sellega, et Snow osatäitja ei surnud viienda hooaja lõpus.

See pole esimene kord, kui "Troonide mängule" võltsvõtteid korraldatakse. Harington paljastas meediale, et veetis seitsmenda hooaja eel 15 tundi võltsvõtetel.

Lisaks on HBO seisnud silmitsi käsikirjade lekkimisega ning halvemal juhul ka seriaali lekkimisega internetti. Viimati jõudis India levitaja Star India kaudu enne linastumist internetiavarustesse seitsmenda hooaja episood pealkirjaga "The Spoils of War".

Troonide mäng" on läbi aegade üks kallimaid ja vaadatumaid seriaale. 2016. aastal pälvis sari teist aastat järjest 12 Emmy auhinda. Kokku on sari kuue aasta jooksul võitnud 38 Emmyt, mis on teleajaloo suurim Emmyde arv ühe sarja kohta.

Viimane ehk kaheksas hooaeg toob eetrisse kõigest kuus episoodi ning jõuab fännideni 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses.