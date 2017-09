Mart Normet uutele võistlejatele: soovitan Eesti Laulul vältida võidukiima

Eesti Laulu produtsent Mart Normet ütles oma kogemuse põhjal, et kõige edumakad on võistlusel just need lood, mis tulevad südamest.

"Eesti Laulu korraldamise ja esitamise juures ma soovitaks välida võidukiima ja Eurovisiooni tohutut hingust kuklasse, see paneb lihtsalt tšakrad kinni," ütles Normet Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Normet meenutas, et Eesti Laulu kevadine võistlus oli väga ühtlane ja tugev, kuid vähe üllatusi pakkuv. "Võiks olla rohkem nurki ja äärmuseid sees, siis oleks kõigi jaoks põnevam," jagas Normet soovitusi uutele osalejatele.

"Seda tuleb möönda ja tunnistada, et seda naturaalsust jäi väheks ja annaks ainult jumal edaspidiseks tarkust."

Normet ei eitanud, et ka Laura ja Koidu "Veronaga" pingutas produktsioonimeeskond Eurovisioonil üle. "Sellest peab hästi õppima ja mõtlema, miks asjad mõnikord nii lähevad. Miks toimub ülepingutamine, sa püüad nii väga, et naturaalsus läheb seest kaduma. Seda tuleb möönda ja tunnistada, et seda naturaalsust jäi väheks ja annaks ainult jumal edaspidiseks tarkust," lausus Normet.

Normet rõhutas, et ka uued osalejad peavad jääma siiski iseendaks, ka siis, kui saatetiim midagi muud soovitab. Ta tunnistas, et ka Laura ja Koidu etteaste sündis koostöös. "Ei, see ei tulnud artistide initsiatiivil, see on asjade kokkusattumus. Punkt üks, peab olema tarkust ja peab olema ka tohutult õnne selles mõttes, et kõik räägivad üht keelt ja saavad ühtmoodi aru, et oleks tugev ja hea sünergia," rääkis Normet, kuidas ka kogenud tegijad võivad teineteisest mööda rääkida.

Seda, kuidas toimib meeskonna ja lauljate sünergia, on aga Normeti hinnangul raske ette ennustada. "Lõhmuse tiimiga me oleme Eurovisioonil käinud kolm korda ja isegi nii tugeva tiimiga ei ole võiduvalemit sisse kirjutatud," tõdes Normet.

"Me ei sulge silmi ja ei tao rind kummis, et ainult meie teame valemeid ja kui see ei tööta, on kõik teised süüdi."

Samas ei ole Normet solvunud ka nende peale, kes pärast Laura ja Koidu etteastet tõdesid, et see oli ebaloomulik või pingutatud. "Kriitika viib ka edasi, me ei sulge silmi ja ei tao rind kummis, et ainult meie teame valemeid ja kui see ei tööta, on kõik teised süüdi," rõhutas Normet.

Uus Eesti Laul läheb käima juba 1. novembril, kui on lugude esitamise tähtaeg. Finaalsaade toimub 3. märtsil ja Normeti sõnul on juba pool saali välja müüdud. "Mööname, see Eesti pidu on ikka väga kõva," ütles mees.