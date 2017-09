Saatejuht Eeva Esse viib vaatajad tagurpidi majja

On teaduslikult tõestatud, et nutikalt ehitatud majas elades kulub vähem raha. Kuidas ehitada soojapidavat maja ning kuidas renoveerida üht vana ühiselamut liginullenergiahooneks ja kuidas sellest kõigest saab teadus, selgitavad saates Tallinna tehnikaülikooli teadlased Jarek Kurnitski ning Targo Kalamees. Mis on haige maja sündroom ja kuidas seda mõjutab hoone sisekliima, selgitab TTÜ teadlane Hendrik Voll.

Täna õhtul on eetris "Uudishimu tippkeskus" ning saatejuht Eeva Esse võttis kasutusele Pipi võluliimi, et seletada, kuidas toimib energia liginullenergia hoonetes.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel