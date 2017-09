Galerii: Cirque du Soleil valmistub Tallinna esietenduseks

Pärast kaheaastast vaheaega on Cirque du Soleil tagasi Tallinnas ning etendab oma kava "Varekai".

Etenduse lugu on sama vana kui maailm, jätkates Vana-Kreeka legendi Icarosest, kes langeb haavatuna tundmatusse ja saladuslikku metsa. Et sealt välja pääseda, ellu jääda, end uuesti leida ja mitte murduda, peab ta saama endale taas tiivad. Rännakutel saadavad Icarost vulkaanil kus iganes asuva saladusliku metsa elanikud. Aegade piiril, maailmas kus on võimalik kõik ja enamgi, kõlab innustav hümn elu ümbermõtestamisele ja uuesti omandatud imele, mis peitub maailmakõiksuses ja meie hinges.

"Varekai" rahvusvaheline trupp koosneb 13 riigist pärit 50 tsirkuseartistist ja muusikust. Nende hulgas on kuus lauljat ja instrumentalisti.

Etendus on rännanud areeniformaadis juba kolm aastat. Selle aja jooksul on see võitnud vaatajate südameid Euroopas, Venemaal ja Põhja-Ameerikas.

Etendused toimuvad Saku Suurhallis 14.–17. septembrini.