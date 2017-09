Uuspõld ei usu, et Putini kehastamine võiks tulevikus mingeid teid sulgeda

Kuigi etenduses löövad Trumpi ja Putini asemel kaasa Tramp ja Puutin, on poliitilised figuurid siiski äratuntavad.

"Olen siin lugenud üht-teist, mida ta (Vladimir Putin - toim) ise enda kohta on rääkinud ja peab ütlema, et väga põnev tegelane," kirjeldas Jan Uuspõld "Vikerhommikus" maailma tipp-poliitiku kehastamist, kinnitades samas, et mingit ärapanemist ta ei ürita. "Ikkagi näitlejana pean olema selle rolli advokaat, keda ma mängin," lisas ta tunnistades, et Putini näol on tegemist väga huvitava tegelaskujuga.

Uuspõld on uurinud mehe elulugu ning usub, et Putin kujutas luuraja elu märksa romantilisemana ette, kui see tegelikult oli. Mingeid tagajärgi poliitiku kehastamine Uuspõllu arvates kaasa ei too. "Muidugi mingid mõtted on läbi käinud, et kas see sulgeb mingeid teid tulevikus. Aga see on väheusutav," rääkis Uuspõld, kelle hinnangul ei ole tegemist ju inimese mõnitamisega, vaid ta kehastab ajaloolist tegelast.

Näitleja pakub hea meelega publikule oma teatraalset versiooni Putinist. "Ka sellepärast mõtlesime selle tüki teha, et natukene auru välja lasta. Vabastava naeru kaudu natukene neid kujusid mõnusamaks teha, et oleks parem nendega koos elada."

Uuspõllu sõnul on Putin tavaelus pigem jälgija rollis ning seetõttu ei kehasta ta teda etenduses tugeva karakterkujuna, vaid pigem vaikse inimestetundjana, kellena mees end ka ise kirjeldanud on. Suurema füüsilise rolli saab etenduses ilmselt pigem Trump.