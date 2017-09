Sandra Vabarna võttis vastu 100 päeva tervisliku väljakutse

Trad.Attack!-i liige Sandra Vabarna on otsustanud iseendale 100 päevaks tervislikke eesmärke seada, et end sagedastel reisidel energilisema ja tegusamana tunda.

Bänd suundub järgmiseks viieks nädalaks USA ja Tšiili tuurile. "Lähme ikka oma asja tegema, pole mõtet hakata teesklema, et teie jaoks teeme midagi muud," selgitas Sandra "Vikerhommikus", et nende oma muusika pärast on ju nad festivalidele kutsutud ning oma regilaule ja loitse ning endale omaseid elemente nad kauge publiku ees muutma ei hakka.

Isiklikus plaanis on Sandra ette võtnud 100 päeva väljakutse. Aluse selleks sai ta juba mõnda aega tagasi 100 päeva järjest joogaharjutusi tehes. "Meil on kogu aeg nii suur infomüra ümber. Tasub võtta mingi hetk enda jaoks," rõhutas Sandra, et iseendale tuleb rohkem aega pühendada.

Seekord püüab Sandra 100 päeva järjest teha joogat, 10 000 sammu, viis korda nädalas sporti ning vaadata üle oma toitumine. "Otsustasin, et ma 100 päeva ei söö suhkrut, nisujahu ega töödeldud toite." Lisaks on ta otsustanud harjutada iga päev pilli ning vaadata ainult ühe filmi või seriaaliosa päevas, kuna reisidel tuli harjumus hotellitoas väsinuna palju sarju vaadata. Nüüd on ta kaks nädalat kestnud väljakutse ajal juba kolm raamatut jõudnud läbi lugeda.

"See on mõjunud mulle väga hästi, enesetunne on väga hea," kirjeldas Sandra, et energia ja enesekindlus tõusevad sellisel viisil kiiresti.

Ka Sandra abikaasa Jalmar Vabarna on nüüd asunud tegema palju tervislikumaid valikuid ning spordib rohkem.