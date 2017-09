Kadi Toom: ma tulen muusikasse tagasi kõigi oma vigade ja rõõmudega

"Tegelikult olen ma kogu aeg olnud muusik, ma olen esinenud restoranides ja seal, kuhu iganes kutsutakse, aga mind ei ole väga meelitanud suured lavad ja telesaated," ütles Kadi Toom "Ringvaates" ja kinnitas, et ta on esinemisi ja intervjuusid ära öelnud. "Ma tundsin sees, et ma ei ole mina ise ning ma polnud endaga rahul."

Toom nentis, et see kõik hakkas pihta juba sellest, kui talle öeldi ette, kuidas ta peab käituma ning esinema. "Ma ei kavatse olla keegi teine või teha mingeid mugandusi endas, et kellelegi rohkem meeldida, nii ma tulengi tagasi, oma vigade ja rõõmudega."

"Seepärast ma julgengi praegu tagasi tulla, sest kriitika ei mõjuta mind enam," sõnas ta ja selgitas, et ta jääb kõigele vaatamata iseendaks. "Mina armastan end ikka sellisena, nagu ma olen."

Kadi Toom tõdes, et ta tahaks võimalikult palju laulda. "Ööklubid ja möll mind ei kutsu, aga suured kontserdid enam ei heiduta."