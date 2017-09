Robert Griffin III: ma oskan eesti keeles öelda, et Grete on "minu kuninganna"

Robert Griffin III ja Grete Šadeiko selgitasid "Ringvaates", et nad tutvusid sotsiaalmeedias. "Ta postitas mingi tsitaadi, mis jättis mulje, et tal on depressioon, seega ma saatsin talle sõnumi ja püüdsin ta tuju tõsta," ütles Griffin III ja kinnitas, et nad jäid suhtlema ja leidsid tee teineteiseni.

"Minu eesti keel ei ole väga hea, ma ei oska täislausetega rääkida," sõnas Robert Griffin III ja tõi välja, et ta oskab öelda siiski "tere", "head ööd" ja "tere päevast". "Samuti tean ma, et Grete on "minu kuninganna"."

Ta kinnitas ka, et naudib väga eesti kultuuri kohta õppimist ja see on talle tähtis. "Kui sa sisened kellegi teise kultuuri, siis tuleb seda õigesti teha, seega esimese asjana proovisin ära õppida, kuidas tema nime öelda," lisas ta ja selgitas, et Ameerikas kutsutakse teda Gretaks, aga see pole õige. "Mina pole teda kunagi nii kutsunud."

Šadeiko sõnul on eestlastele väga raske kirjeldada, mis on ameerika jalgpalli tähendus sealses kultuuriruumis. "See on ikka suhteliselt raske mäng, kui esimestel aastatel vaatad ja reeglitest midagi eriti ei tea, siis tundub lihtsalt, et mingid mehed jooksevad üksteisele otsa."