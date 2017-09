Ronald Liive: näotuvastussüsteem, mida Apple tutvustas, on olemas mitmetel vanematel telefonidel

Saates tegid R2 tehnoloogiasaate juht Ronald Liive ja Marko Reikop katse Samsungi telefoniga S8 Plus, mis on praeguseks juba veidi üle poole aasta vana. "Tõesti, seal võivad olla mõned erinevused Apple'i ja Samsungi tarkvara vahel, sest Apple iPhone X'i pole keegi veel kasutada saanud, aga me võime eeldada."

Samsungi kõrval on tegelikult sarnane tarkvara olemas ka odavamatel telefonidel. "Kui see Samsungi telefon tuli müügile, siis ma testisin, tegin teise telefoniga selfie't, panin nad vastamisi ja vaatasin, mis saab, ning kahjuks tegi see telefoni lahti," tõdes Liive ning tõi välja, et Apple kinnitab, et nende süsteem peaks olema turvalisem.

"Apple'i puhul on erinevus selles, et kui silmad on kinni, siis ta saab aru ja ei tee lahti, samuti jälgib süsteem pidevalt inimese nägu ning saab aru, kui sa vananed või kasvatad habet," sõnas ta.