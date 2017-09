Laur Joamets: Eestis peab muusik ära elamiseks väga palju tööd tegema

Laur Joamets selgitas, et Ameerikas viljeleb ta sealset juurtemuusikat ehk rock'n'rolli, bluusi ja kantrit. "Nashville'is, kus ma resideerun, ütleb üks töökamaid kitarriste Guthrie Trapp kõigile noortele muusikutele, et kui sa sinna linna tuled, siis ära püüa olla selline, nagu teised edukad muusikud," sõnas ta ja kinnitas, et seal tuleb püüda mingilgi moel erineda. "Tegelikult kehtib see siiski igal pool, kus sa elad."

"Bändi Rival Sons trummar Michael Miley, keda bändiga Dramamama kaks korda soojendasime, ütles mulle, et ma peaksin Nashville'i minema," selgitas Joamets ja tõdes, et mõni aeg hiljem ta küsis Miley'ilt, et kas ta võiks teda kellegagi kokku viia. "Ta käskis mul kirjutada produtsendile nimega Dave Cobb, kellele ma siis kirjutasingi Facebookis."

"Selle peale tuli päev hiljem kiri, et väga hea, osta pilet, sest sul on esinemine olemas," sõnas ta ja lisas, et selles kirjas, mis ta Cobbile kirjutas, selgitas ta, mida ta teha soovib ning mida seni muusikuna teinud on. "Ma arvan, et üks põhjuseid, miks ma sinna siiamaani jäänud olen, on see, et taustsüsteem on teistsugune."

Joametsa sõnul on Sturgill Simpson Nashville'is piisavalt kuulus, et tänaval ta kõndida ei saa, ilma et tema privaatsust ei rikutaks. "Ta esineb praegu ilmselt saalidele, kus on 2000-3000 inimest."

"Ma ei ole kunagi üle nelja aasta ühes bändis püsinud ja ma tundsin, et ei suuda Sturgill Simpsoni koosluses piisavalt mina ise olla," kinnitas ta ja tõi välja, et nad arutasid sõbralikult koos oma asjad läbi ning ta läks oma teed.

"Iga kord, kui ma tulen Eestisse tagasi, siis mulle meenub, kuidas töö tegemine siin käis ning selleks, et siin ära elada, peab ikka väga palju erinevaid asju tegema," tõi ta põhjuseks, miks ta praeguseks Ameerikasse kolinud on. "Mulle lihtsalt ei sobi selline tööstiil."

Kodumaal võib Laur Joametsa tema sõnul uuesti näha alles millalgi järgmisel aastal.