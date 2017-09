Rebel Wilson sai Austraalia aegade suurima laimuhüvitise

Rebel Wilsoni advokaadi sõnul on see suurim kahjutasu, mis Austraalias on laimu eest makstud, vahendas EW.

Bauer Media väljaanded Woman’s Day ja Australian Women’s Weekly avaldasid lugusid, kus nimetasid Wilsonit "sarivaletajaks". Ajakiri Woman’s Day maksis teadmata allikale, et ta Wilsoni kohta infot jagaks.

Vandekohus otsustas aga, et väljaanne kasutas Wilsoni laimamist, et ajakirja müüki ja lugejate hulka suurendada.

"Pitch Perfecti" ja "Pruutneitsite" staar väitis kohtus, et laimavad artiklid läksid talle maksma mitmeid rolle 18 kuu jooksul, mil lood avaldati. Kohus nõudis, et kirjastus maksaks kahjutasu eri kahjude kohta, mis vähendasid Wilsoni võimalust uusi rolle saada.

Wilson teatas Twitteris, et annetab summa heategevusele ja Austraalia filmitööstusele.

I’m looking forward to helping out some great Australian charities and supporting the Oz film industry with the damages I’ve received.