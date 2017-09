Avoid Dave esitas "Terevisioonis" lugusid uuelt albumilt

Kultuurikatel on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajaks nii lille löödud, et seal enne käinud ei tunne hoonet enam äragi.

Toronto rahvusvaheline filmifestival on täies hoos ning jätkus Paul McGuigani värske filmi "Film Stars Don't Die in Liverpool" linastusega.

Täna hommikul astus "Terevisiooni" vaatajate ette Avoid Dave, kes esitas lugusid oma äsjailmunud albumilt "Up Against the Glass".

