Hollywoodi tippnäitlejad puhuvad Muumidele elu sisse

Kultuurikatel on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajaks nii lille löödud, et seal enne käinud ei tunne hoonet enam äragi.

Toronto rahvusvaheline filmifestival on täies hoos ning jätkus Paul McGuigani värske filmi "Film Stars Don't Die in Liverpool" linastusega.

Jansson kirjutas Muumidest üheksa raamatut ning animakangelastest on valminud erinevaid telesarju ja filme. Eriti populaarsed on Muumitrollide lood Soomes, Rootsis, Eestis, Taanis, Norras, Poolas, Venemaal, Jaapanis, Iisraelis ja Inglismaal.

Viimati jõudsid Muumid uue osaga ekraanile 2014. aastal, kui ilmus täispikk film "Moomins on the Riviera". Filmis kinkisid tegelastele hääle Russell Tovey, Nathaniel Parker ja Tracy Ann Oberman.

