Valimised ETV+ eetris: debatid, kandidaatide pöördumised, häältelugemisöö

Kultuurikatel on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajaks nii lille löödud, et seal enne käinud ei tunne hoonet enam äragi.

Toronto rahvusvaheline filmifestival on täies hoos ning jätkus Paul McGuigani värske filmi "Film Stars Don't Die in Liverpool" linastusega.

Lisaks on televaatajatel võimalus olla teleeksperimendi "Proovipäev" tunnistajaks: Lasnamäe linnaosavanema kandidaadid veedavad ühe päeva mõne linnaasutuse või oma linnaosa teenindusettevõtte töötaja kingades. Televaatajatel on võimalus osaleda internetihääletuses.

Andrei Titov juhib otse-eetris Narva kaubanduskeskusest FAMA Narva linnapeakandidaatide debatti ning otse Lasnamäe kaubanduskeskusest pealinna suurima, Lasnamäe linnaosavanema kandidaatide debatti. Kohale on oodatud kõik huvilised. Samuti peetakse ETV+ Tallinna stuudios debatt selle üle, millised on kõige absurdsemad ja mittetäidetavamad valimislubadused. Valimisstuudios arutatakse Eesti venekeelse elanikkonna võimaluste üle mõjutada pakutavate kohaliku omavalitsuse teenuste mitmekesisust ja kvaliteeti.

