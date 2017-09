Benedict Cumberbatch osaleb uues BBC draamafilmis

"Sherlocki" staar Benedict Cumberbatch on sidunud ennast uue BBC draamaga. Näitleja astub üles liigutavas filmis "The Child in Time".

"The Child in Time" põhineb Ian McEwani 1987. aasta samanimelisel romaanil. Lugu räägib Stephenist ja tema naisest Juliest (Kelly Macdonald), kelle tütar rööviti, vahendas Independent.

"Ma olen seda raamatut aastate eest lugenud ja see on minuga kaasas käinud. See on sügav, ilus ja liigutav lugu," ütles Cumberbatch. "Ainult Ian McEwan suudab kaotusvalust kirjutada sellise aususega," lisas näitleja.

"The Child in Time" režissöör on Julian Farino ning stsenarist Stephen Butchard.

90-minutiline film jõuab televaatajateni 2018. aastal. Võtteperiood algas sel sügisel Londonis.