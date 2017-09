Kristo Tennosaar avaldas loo "Runaway"

Kultuurikatel on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajaks nii lille löödud, et seal enne käinud ei tunne hoonet enam äragi.

Toronto rahvusvaheline filmifestival on täies hoos ning jätkus Paul McGuigani värske filmi "Film Stars Don't Die in Liverpool" linastusega.

Mylläri muusikaline pärand paikneb 1960. aastate hard pop traditsioonis, kuid ta tunneb end koduselt pea igas muusikastiilis. Mylläri on esinenud ja koostööd teinud mitmete koosseisude ja muusikutega, nende seas Incognito, US3, Stevie Wonder, Ray Charles, Björk jt.

