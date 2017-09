Peeter Oja ja Jan Uuspõld poevad suurte meeste sisse

Peeter Oja on oma kaaluka karjääri jooksul mänginud kõiksugu rolle, aga mitte Donald Trumpi. "Väikse Inimesena on huvitav pugeda suure mehe sisse ja vaadata, mis vigureid ta siis tegema hakkab," rääkis Oja.

Uuspõld lisas, et väga paljud inimesed on enne magamaminekut mõelnud, mis toimub Putini või Trumpi peas. "Nüüd me teeme nende meeste pähe oma staabi ja toome teile sealt värskeid sõnumeid," lausus ta.

Etenduse produtsent Mart Normeti jaoks seisneb uue etenduse põhiline intriig selles, et maailma kaks kõige tähtsamat meest kohtuvad ühes ruumis kahekesi, ilma nõunike, tõlkide, turvameeste ja teiste abilisteta. "Igapäevaselt seisab nende selja taga suur armee, palju raha ning üüratu ego. Õigemini, üüratu ego ei asu nende selja taga, vaid käib neist alati kaks sammu ees," kirjeldas Normet. "Me kuuleme nende meeste tegudest ja mõtetest iga päev. Justkui elaksime nendega koos. Aga ometi ei ole me neid näinud inimestena. Nüüd on see võimalus," ütles Normet.

Päris kahekesi tegelased siiski ei jää, kergitas saladuseloori lavastaja ja dramaturg Diana Leesalu. Leesalu on toonud Tallinna Linnateatris lavale mitmeid lavastusi. Samuti on ta olnud dramaturgiks ja lavastajaks Kinoteatri publikut naerutanud lavastuste "Once Upon a Time in Estonia", "Võidab see, kellel on kõige hullem mees" ja "Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine" juures.

Etenduse stsenaariumi konsultant on politoloog ja Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora, kes on olnud ka "Tujurikkuja" produtsent ning "Ärapanija" toimetaja. "Maailm ei ole pärast seda salajast tippkohtumist enam endine," muigas Moora. "Me arvame, et me teame palju ja saame aru sellest, kuidas maailmas asjad käivad, aga kas ikka päriselt," lisas ta.

Komöödia "Tramp ja Puutin" esiettekanne toimub 31. oktoobril Solarise Apollo Kino lavalaudadel.