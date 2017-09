ERR Menu soovitab: kuhu minna nädalavahetusel

14. septembril jõuab kinno uus Eesti dokumentaalfilm "Tuhamäed", mille režissööriks on Ivar Murd. "Alates Nõukogude Liidu lagunemisest on Tuhamägede elanikkond vähenenud enam kui poole võrra ning kasvu või leevendust ei ole kusagilt paista. Koht, mida tunti kunagi proletariaadi Eldoraado nime all, on saanud surma ja laostumise sünonüümiks," nii kirjeldavad filmi sündmustikku selle tegijad. Tegelikult filmis palju surma ja laostumist pole, küll aga saab pildi tänapäevasest elust selles Ida-Virumaa piirkonnast.

Filmi tegijatega on neljapäeval võimalik ka kohtuda kinos Sõprus toimuval vestlusõhtul, mida modereerib ERRi kultuuri- ja meelelahutuse toimetaja Kaspar Viilup. Vestlusõhtut kannab üle ka ERRi kultuuriportaal.

Rapla säriseb nädalavahetusel kultuurirütmis, kui 15.-16. septembril leiab aset festival Särin, mille põhirõhk on Raplamaaga seotud artistide loomingul. Sellel aastal lisanduvad muusika- ja teatriprogrammi kõrvale ka kunsti-, filmi- ja kirjandusprogrammid. Olgugi, et fookus on Raplamaal, tuleb esinejaid siiski ka mujalt Eestist ja üle piirigi. Lavale astub ligi 20 artisti ja kultuuritegelast.

Raplast võib laupäeval edasi liikuda ka Peipsi poole, kus leiab aset järjekordne Sibulatee puhvetite päev. 26 hoovis ja kohvikus pakutakse sibulapirukat, kalasuppi ja muud maitsvat.

Tallinnas avatakse laupäeval Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis Poola kaasaegsete disainerite näitus "Linn ja mets", kus eksponeeritakse elupaiku linnas elutsevatele loomadele, lindudele ja putukatele. Kell 16 algavas töötoas saavad külastajad osaleda näituse teemaga haakuva linna ja maad ühendava seinamaastiku loomisel, kasutades teipi ja kleebiseid, mis põhinevad graafilise disaineri Malgorzata Gurowska loodud kujundusel, mis on kasutusel ka näitusel. Loodud kujutis saab osaks näitusest, mis selle käigus külastajate abil edasi kasvab.