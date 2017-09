Tartu tudengid pesevad Raekoja platsi hambaharjadega puhtaks

Kurioosse pealkirja taga peitub soov pesta puhtaks Tartu linna süda, Raekoja plats ja seda hambaharjadega. Selleks ei ole huvilistel vaja teha muud, kui kodust kaasa haarata vana hambahari ning tulla 15. septembril kell 16.00 Tartu Raekoja platsi, et osa saada ühisest pesemisest ja mustuse lahti hõõrumisest. Kui kodus vana hambaharja ei ole, antakse osalejatele kohapeal kasutada puhastamiseks mõeldud hambaharjad, mille saab pärast edasise puhastamise tarbeks endale jätta.

Iga osaleja saab omale enda munakivi, mille puhtaksküürimise eest ta hoolitsema peab. Samuti on eesmärgiks suurendada teadlikkust hammaste hügieeni osas – hambaharja peaks vahetama iga kolme kuu tagant. Seega võib iga osaline ürituselt lahkuda hea tundega, et on teinud midagi positiivset oma kodulinna jaoks ning samas saanud ka lükke selleks, et kasutada uut hambaharja.

Tudengi- ja kultuurifestival Tartu tudengipäevad: Sügis 2017 toimub juba 18-24. septembril, pakkudes kõigile tudengitele erinevaid muusika-, spordi-, kultuuri- ja meelelahutussündmuseid.