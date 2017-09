Piltmõistatus: Kas tunned ära, milline kuulus muusik osales "Heureka" eksperimendis

Eksperiment, kus osales kuulus muusik Robert Linna, on osa saatest, mille teemaks on "Mis on edu valem?".

Saates otsitakse sellele küsimusele vastuseid väga paljude erinevate valdkondade inimeste ja psühholoogia eriala ekspertidega. Episoodis leidub praktilist nõu, kuidas kasvatada enda potentsiaali eduks.

"Heureka" uus hooaeg stardib sügisel ETV2-s. Saatejuht on Sander Loite.

Kes on pildil? Autor: "Heureka"