EKA tudengid tegid elevantidele mänguasjad

Tootedisaini tudeng Siim Jesper Varblane ütles näiteks "Ringvaatele", et tema tiimi ülesanne oli teha mänguasi elevandile nimega Carl.

"Kui me saime teada, et tema lemmiksõber ja -mänguasi on palk, mis on keti otsas, siis me tegime sellest palk vol. 2. Üritasime natuke loovust tavalisele puujurakale sisse tuua. Kuna nende kõige suurem motivaator on toit, siis üritasime toitu mänguasja sisse viia. Idee tuli soolatopsist ja vihmaheli-instrumendist. Neid kahte kombineerides tuligi palk, mis teeb nii häält ja raputades tuleb teisest otsast toitu välja."